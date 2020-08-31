В России введут пошлину на ввоз электромобилей

С начала 2022 года на территории ЕАЭС начнет действовать 15%-я импортная пошлина.

В России автодилеров собираются обязать платить за ввоз в страну электромобилей. Уже со следующего года на территории Евразиского экономического союза (ЕАЭС) начнет действовать 15%-я импортная пошлина, сообщает "Коммерсант"

В Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии (тоже являются странами ЕАЭС) и России с конца прошлого года электромобили ввозят бесплатно. Такая мера будет действовать до конца 2021 года, чтобы рынок пополнился "экологичными" автомобилями. В России настоящее время не налажено производсьтво электромобилей.

Однако нулевую пошлину решили не сохранять и с 2022 года пошлину на ввоз электромобилей в России вернут. В свою очередь Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) попросила Минпромторг действие нулевой пошлины продлить до конца 2022 года. В организации подчеркивают, что данная мера будет способствовать созданию необходимой для таких автомобилей инфрастурктуры.

Ранее стало известно, что правительство России планирует выделить 418 млрд рублей на развитие рынка электромобилей. Деньги будут выделять "порционно", в течение девяти лет.

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