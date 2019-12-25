Условная летальность по РФ - 2,57%.

В России впервые за пандемию зарегистрировали более 800 смертей из-за ковида за сутки. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За последние сутки от COVID-19 погибли 808 человек. Днем ранее этот показатель составил 799. Таким образом за все время пандемии ковид унес жизни 167 049 россиян. При этом условная летальность осталась на уровне 2,57%.

За сутки медики диагностировали инфекцию у 21 932 пациентов. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,34%. В Петербурге заболели 1 801 человека, в Подмосковье - 1 143. В Нижегородской области - 549, в Свердловской - 523. на лечении от ковида по стране находятся 537 770 человек. За сутки выздоровели после заражения 20 195. Показатель увеличился до 5 828 972 человек за все время пандемии. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 89,2%.

В России в четвертый раз повторен рекорд по смертности от COVID-19.

Фото: оперштаб РФ