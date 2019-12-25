Прошлый рекорд был выявлен в России 29 июля.

В России в четвертый раз повторен рекорд по смертности от COVID-19. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За последние сутки количество погибших от ковида по стране - 799 человек. В последний раз такой же показатель регистрировался 29 июля. Он остается рекордным за все время пандемии.

За последние сутки в РФ медики зарегистрировали 21 571 новых пациентов с коронавирусом. Общее количество зараженных за пандемию по стране увеличилось до 6 512 859 жителей. Наибольший рост заболевших фиксируется в Москве ( 2076 человек), Петербурге (1 804) и Подмосковье (1054). Наименьшие показатели - в Магаданской области (25), Ненецком АО (12) и Чукотском АО (9).

В России впервые с 30 июня выявили менее 22 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки.

Фото: Оперштаб РФ