В России выявлена новая схема мошенничества с лицевыми счетами

Сотрудники банка предупреждают, что никаких "единых лицевых счетов в Центральном банке" у граждан не существует. Они просят клиентов быть бдительными и не распространять свою персональную информацию.

Эксперты ВТБ по кибербезопасности сообщили о новой схеме мошенничества с лицевыми счетами пользователей.

Мошенники звонят пользователям под видом сотрудников банков. Они предупреждают их о возможной блокировке вымышленного "единого лицевого счета в Центробанке". Так им удается получить сведения о финансовом состоянии жертвы. Лжебанкиры утверждают, что средства клиента заблокированы так как сработал алгоритм блокировки мошеннической операции. Для этого, как заверяют настоящие мошенники, необходимо разблокировать средства. Они советуют клиенту направить заявку в любой из банков, где оформлены счета, вклады, кредиты, зарплатные или другие карты пользователя. Так они получают персональные данные.

В ВТБ пояснили, что озвученная персональная информация может сработать против клиента через некоторое время. К моменту, когда мошенники начинают использовать эти данные, человек уже забывает о состоявшемся разговоре. Сотрудники банка предупреждают, что никаких "единых лицевых счетов в Центральном банке" у граждан не существует. Они просят клиентов быть бдительными и не распространять свою персональную информацию.

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Фото: vtb