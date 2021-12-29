  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 91-летний пенсионер купил фильтры для воды за 100 тысяч рублей
Сегодня, 9:27
169
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 91-летний пенсионер купил фильтры для воды за 100 тысяч рублей

0 0

В его квартиру пришли неизвестные девушка и трое молодых людей славянской внешности.

Мошенники продали петербургскому пенсионеру фильтры для очистки воды за 100 тысяч рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился 91-летний пенсионер, проживающий на Орджоникидзе. Он пояснил, что 11 февраля в период времени с 15:00 до 18:00 в его квартиру пришли неизвестные девушка и трое молодых людей славянской внешности. Они представились сотрудниками ИП "Ефремов Р.С." и обманным путем заставили приобрести фильтры для очистки воды за 100 тысяч рублей.

Приметы: всем около 30 лет, нормального телосложения, среднего роста. Других примет заявитель не помнит. Возбуждено уголовное дело.

Недавно петербургская пенсионерка перевела "сотрудникам" двух банков 500 тысяч рублей.

Фото: pexels

Теги: мошенничество, пенсионер
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии