В Петербурге 91-летний пенсионер купил фильтры для воды за 100 тысяч рублей

В его квартиру пришли неизвестные девушка и трое молодых людей славянской внешности.

Мошенники продали петербургскому пенсионеру фильтры для очистки воды за 100 тысяч рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился 91-летний пенсионер, проживающий на Орджоникидзе. Он пояснил, что 11 февраля в период времени с 15:00 до 18:00 в его квартиру пришли неизвестные девушка и трое молодых людей славянской внешности. Они представились сотрудниками ИП "Ефремов Р.С." и обманным путем заставили приобрести фильтры для очистки воды за 100 тысяч рублей.

Приметы: всем около 30 лет, нормального телосложения, среднего роста. Других примет заявитель не помнит. Возбуждено уголовное дело.

Недавно петербургская пенсионерка перевела "сотрудникам" двух банков 500 тысяч рублей.

Фото: pexels