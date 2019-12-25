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В России выявили менее 18 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки впервые с 23 июня
Сегодня, 11:41
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В России выявили менее 18 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки впервые с 23 июня

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Прирост новых пациентов составил 0,26%.

В России выявили менее 18 000 заразившихся коронавирусом за сутки впервые с 23 июня. Об этом рассказали представители оперативного штаба России по борьбе с распространением COVID-19. За последние сутки количество новых подтвержденных пациентов с инфекцией достигло отметки в 17 813 человек. таким образом за все время пандемии ковидом заболели 6 918 965 жителей страны. В относительном выражении прирост составил 0,26%.

Число летальных исходов с зараженными коронавирусом достигло отметки в 795 человек. Днем ранее этот показатель составил 792 случая. Условная летальность выросла до уровня 2,65%.

Коронавирусная статистика в Петербурге вновь начала расти.

Фото: опершаб РФ

Теги: опертштаб, пандемия, статистика
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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