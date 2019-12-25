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Коронавирусная статистика в Петербурге вновь начала расти
Сегодня, 11:11
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Коронавирусная статистика в Петербурге вновь начала расти

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От COVID-19 за сутки скончались 33 человека.

За последние сутки в Петербурге выявили 1 395 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. Накануне новых случаев было зарегистрировано 1301.

Таким образом, количество заболевших за сутки немного возросло. Еще 1296 человек выздоровели, 33 человека ушли из жизни. 

Всего в России за сутки зарегистрировали 19 509 случаев заболевания, 19 217 человек были выписаны по выздоровлению, 798 скончались.

Накануне стало известно о том, что около 50% педагогов Петербурга вакцинировались от коронавируса. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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