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В России выявили 49 513 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это новый максимум
Сегодня, 12:47
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В России выявили 49 513 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это новый максимум

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Жертвами ковида за день стали 692 человека.

Число подтвержденных случаев инфицирования ковидом в России возросло за последние сутки на 49 513 человек. Данный показатель обновил максимальную планку. Общее количество зараженных за все время пандемии по стране увеличилось до 10 987 774. Соответствующей статистикой с общественностью поделились представители оперативного штаба РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В относительном выражении прирост составил 0,45%.

За день количество вылечившихся после заражения COVID-19 возросло на 24 719 пациента. Общее количество людей, справившихся с болезнью - 9 975 052. Доля выписанных пациентов упала до 90,8%. Показатель по смертности от коронавируса за сутки  - 692 человека. Днем ранее летальных случаев было 684. Общее число жертв пандемии по стране достигло отметки в 324 752 человек.

В России выявили 38 850 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 13 ноября.

Фото: оперштаб РФ
 

Теги: летальный исход, оперштаб, пандемия, смертность, статистика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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