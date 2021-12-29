В России выявили 38 850 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 13 ноября

Жертвами ковида за день стали 684 человека.

В России выявили 38 850 случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Это максимум с 13 ноября 2021 года. Такое заявление сделали представители оперативного штаба РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общее количество пациентов за все время пандемии увеличилось до 10 938 261 человек. В относительном выражении прирост составил 0,36%. Наибольшее число инфицированных находится в столице, Петербурге, Подмосковье, а также Нижегородской, Самарской и Свердловской областях.

Напомним, что за день количество выздоровевших граждан по стране увеличилось на 24 478 человека. Общее число вылечившихся составило 9 950 333 пациентов. Доля выписанных пациентов упала до уровня в 91%. В 27 российских регионах число госпитализаций увеличилось. на лечении от ковида остаются еще 663 868 пациентов.

Показатель по летальным исходам из-за коронавируса увеличился на 684 погибшего. Днем ранее статистика показывала 968 смертей от ковида.Общее количество жертв пандемии - 324 060. На протяжении пяти дней по стране регистрируется менее 700 смертей из-за коронавируса за сутки. Условная летальность упала до 2,96%.

Глава ВОЗ считает вероятным появление новых штаммов коронавируса.

Фото и видео: оперштаб РФ

