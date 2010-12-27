В России выросли цены на алкоголь

В России подорожала алкогольная продукция из-за колебания курса валют и повешение акцизов.

Как сообщает газета «Известия» в России выросла стоимость креплёного вина.

Согласно проведённой статистики, стоимость креплёного вина выросла на 7% 540 рублей за литр, игристого вина - на 6% до 318 рублей, столового вина - на 5% до 390 рублей. Пиво также выросло в цене на 6% (108 рублей/литр), водка - на 4% (600 рублей/литр). Остальная алкогольная продукция в цене не изменилась.

Со слов исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимира Ионкина, главной причины является, повышение акцизов на алкоголь с начала 2017 года. Также значительное влияние оказывает колебание курсов валют.

