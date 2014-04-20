Минфин предлагает установить минимальную розничную цену на весь алкоголь в России

Для реализации задумки придется внести поправки в договор о Евразийском экономическом союзе.

Минфин рассматривает возможность установления минимальных розничных цен на любые алкогольные напитки. Как сообщают "Известия", с такими рекомендациями к министерству обратился Совет Федерации.

Как рассказал заместитель директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка министерства Александр Коробутов изданию, сейчас необходимые документы подготовлены для консультации в ФАС. Для осуществления проекта придется внести изменения в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Эти поправки позволят участникам союза устанавливать минимальные розничные цены на все виды алкоголя и этиловый спирт.

Законопроект обсуждают в Евразийской экономической комиссии. Также там сообщили о проведении отраслевых совещаний по совершенствованию договора, включая положение о возможности членов союза регулировать цены.

Союз российских пивоваров поддерживают идею, сообщает издание. Новые правила смогут оздоровить конкуренцию в отрасли. В Союзе виноградарей и виноделов также поддерживают инициативу. Президент Союза Леонид Попович отметил, что минимальную розничную цену нужно привязать к себестоимости бутылки вина, чтобы нейтрализовать демпинг на рынке.

А вот в транспортных корпорациях идею не поддержали. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев считает, что нововведение увеличит регуляторную нагрузку и усложнит работу добросовестных производителей.

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