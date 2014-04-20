Торговые сети предупредили о сложностях с доставкой продуктов в Москву

Новые правила движения грузов в столице могут привести к проблемам с поставками продуктов в магазины столицы.

Крупные поставщики продуктов и представители торговых сетей предупреждают о возможной проблеме с доставкой продуктов в магазины Москвы. Как сообщает "Коммерсант", транспортировку товаров усложняют новые правила движения грузовиков в столице.

Зафиксированное камерой нарушение грозит штрафом в пять тысяч рублей, напомнил изданию вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев. Из-за введения новых правил перевозчики стали отказываться от заказов, так как не готовы брать риски на себя.

Многие грузоперевозчики стали дробить партии на части, чтобы доставлять товары на меньших машинах, которые не попадают под новые ограничения. Это требует большего числа водителей, соответственно растут тарифы на перевозку. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал, что некоторым перевозчикам отказали в получении пропусков по новой системе из-за неправильного оформления документов. А сбор и оформление документов занимает несколько недель. И отказ при первом обращении фактически блокирует для перевозчика работу на майских праздниках.

Представитель "Вкусвилла" рассказал изданию, что 29 апреля стало известно о возможном временном пропуске на пять дней. Это помогло бы избежать возможных потерь для магазинов и перевозчиков.

Ранее мы сообщали, что Москва не будет вводить ограничений на работу магазинов и ресторанов на майских

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