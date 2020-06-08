В России в два раза выросло число закрытых ИП

За полгода закрылось более 540 тыс. ИП.

В первой половине этого года в России почти в два раза выросло число закрытых индивидуальных предприятий (ИП), если сравнивать с аналогичным периодом в 2020 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Аналитики отмечают, что за полгода в стране закрылось 545,8 тыс. индивидуальных предприятий. Это максимум за последние восемь лет.

Наименьшую жизнеспособность показали предприниматели Чечни (там закрылось в 3,5 раза больше ИП, чем годом ранее), Дагестана ("смертность" выросла в 3,3 раза) и Чукотки (2,5 раза).

При этом выросло число ИП в Карачаево-Черкессии, Тыве и Калмыкии и Северной Осетии.

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