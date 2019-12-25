В России закрылось рекордное число компаний в 2021 году

Больше всего ИП закрылись по собственному желанию.

С января по конец июня 2021 году в России прекратили свою работу рекордное за шесть лет число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как сообщает Федеральная налоговая служба, за это время было закрыто 724 тыс. компаний, пишут "Известия".

Отмечается, что это рекордное число, начиная с 2013 года. Чаще всего компании закрывались по собственному желанию (281,8 тысяч). Еще более 258 тыс. индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств были исключены из госреестра как недействующие. Таким образом, в России число закрытых ИП и фермерских хозяйство выросло на 81%, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году.

При этом в первой половине этого года зарегистрировали 410тысю новых ИП и 121 тыс. юридических лиц.

Эксперты считают, что такие показатели связаны с пандемией коронавируса, а также с прекращением программ поддержки, которые вводились в прошлом году.

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