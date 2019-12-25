«Яндекс» представила прототип переводчика видео

Ролики алгоритм пока переводит только с английского языка.

Компания "Яндекс" работает над сервисом машинного перевода видео с одного языка на другой. Сервис позволит смотреть видео в интернете с закадровым переводом. Пока доступен перевод только с английского языка. Об этом сообщили в компании.

Так, технология способна определить пол выступающего человека на видео и тем самым подбирает нужный голос. За темпом речи алгоритм тоже следит. Это необходимо, чтобы закадровый голос совпадал с изображением на видео.

В настоящее время работа продолжается. Однако в компании отметили, что скоро пользователи смогут сами выбирать, какие ролики необходимо перевести. Это поможет "стереть" языковой барьер.

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Фото: Википедия