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«Яндекс» представила прототип переводчика видео
Сегодня, 12:50
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«Яндекс» представила прототип переводчика видео

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Ролики алгоритм пока переводит только с английского языка.

Компания "Яндекс" работает над сервисом машинного перевода видео с одного языка на другой. Сервис позволит смотреть видео в интернете с закадровым переводом. Пока доступен перевод только с английского языка. Об этом сообщили в компании.

Так, технология способна определить пол выступающего человека на видео и тем самым подбирает нужный голос. За темпом речи алгоритм тоже следит. Это необходимо, чтобы закадровый голос совпадал с изображением на видео.

 В настоящее время работа продолжается. Однако в компании отметили, что скоро пользователи смогут сами выбирать, какие ролики необходимо перевести. Это поможет "стереть" языковой барьер.

Ранее мы писали, что антидепрессанты могут снизить риск смерти при сахарном диабете. 

Фото: Википедия 

Теги: закадровый переводчик яндекс, яндекс
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Новости России, Лента новостей,

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