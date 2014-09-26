В России в 2022 году продали 845 тыс. путевок в детские лагеря по программе кешбэка

Зарина Догузова рассказала о популярности госпрограммы.

В России в 2022 году продали 845 тысяч туристических путевок в детские лагеря по государственной программе кэшбэка. Соответствующее заявление в рамках рабочего правительственного совещания в Горно-Алтайске при участии представителей туриндустрии страны сделала глава Ростуризма Зарина Догузова. Она также назвала статистику за два года существования программы. За указанный период времени было реализовано 1,2 миллионов детских путевок.

Еще один модуль туристического кэшбэка - это детская программа. У нас за два года воспользовалось 1,2 млн детишек, из них 845 тысяч в этом году. Зарина Догузова, глава Ростуризма

Глава профильного ведомства отметила, что в 2022 году властями РФ значительно расширены возможности программы. В частности, в нее добавлены палаточные лагеря, а также не предусмотрены ограничения для многодетных семей.

Более 13 тыс. гостиничных номеров создадут в 15 регионах до конца 2025 года.

Фото и видео: Правительство России