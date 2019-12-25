В России усилили контроль за детским отдыхом

Закон повышает статус региональных межведомственных комиссий, ответственных за организацию оздоровительных кампаний.

В России с 3 марта вступает в силу закон, согласно которому усиливается контроль за детским отдыхом. Об этом сообщается на портале "Вместе-РФ".

Закон повышает статус региональных межведомственных комиссий, ответственных за организацию оздоровительных кампаний. Отмечается, что губернаторы будут руководить такими структурами. На них возлагается прямая ответственность за уровень комфорта и безопасности в детских лагерях отдыха и санаториях.

Кроме того, участие представителей системы здравоохранения в составе профильных комиссий станет обязательным. До этого туда входили специалисты из санэпиднадзора, пожарные, уполномоченные по правам ребенка и другие чиновники.

