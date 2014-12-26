Сокращение продаж связывают с переключением потребителей на более здоровые продукты.

В России упали продажи чипсов на 7% по итогам первой половины 2025 года. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на подсчеты аналитической компании "Нильсен".

Отмечается, что с января по июль в России купили на 3,4% меньше чипсов по сравнению с показателем прошлого года за этот период. Тогда рост объяснялся появлением на рынке новинок и интересом россиян к новым вкусам. По мнению экспертов, нынешнее сокращение продаж связано с опережающим ростом цен и переключением потребителей на более здоровые продукты. Уточняется, что на замену чипсам стали покупать тыквенные семечки, снеки из фруктов, овощей, водорослей и орехи.

Ранее россияне заявили о резком подорожании коммуналки.

Фото: pxhere.com