Россияне заявили о резком подорожании коммуналки
Сегодня, 8:28
Наиболее ощутимым назвали рост цен на водоснабжение, содержание жилья, электроэнергию и вывоз мусора.

Жители России заявили о резком подорожании коммунальных услуг. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на данные опроса финансового маркетплейса "Выберу.ру".

В опросе приняли участие 3 тыс. человек. Из них 63% отметили существенное удорожание коммуналки по сравнению с прошлыми месяцами. Наиболее ощутимым назвали рост цен на водоснабжение, содержание жилья, электроэнергию и вывоз мусора. Также сообщается, что 37% респондентов сообщили о пересмотре семейного бюджета из-за роста тарифов ЖКХ.

Ранее Воробьев рассказал о новой системе контроля ЖКХ в Подмосковье.

Фото: pxhere.com

