В России ставка по льготной ипотеке снижена до 9%

По оценке операторов, снижение ставки позволит выдать около 206 тыс. ипотечных кредитов на 1,4 трлн рублей.

Правительство России снизило ставку по льготной ипотеке до 9%. Нововведение вступает в силу с 1 мая 2022 года. Действие программы продлили до конца 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Для Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти предельная сумма кредита составит 12 млн рублей, в остальных регионах – 6 млрд рублей. Оператором программы выступает институт развития ДОМ.РФ. По оценке операторов, снижение ставки позволит выдать около 206 тыс. ипотечных кредитов на 1,4 трлн рублей. Специалисты распределили лимиты на 2,5 трлн рублей по программе между банками. По подсчетам ведомства, на реализацию программы из бюджета потратят около 461 млрд рублей.

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Фото: Piter.TV