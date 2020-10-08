Тенденция снижения спроса подтверждается падением доли отдельных марок в общем объеме продаж.

В России стали реже заказывать одежду и обувь из-за рубежа. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные CDEK.Shopping по итогам января-июня 2025 года.

Отмечается, что доля заказов одежды из-за рубежа снизилась на 8 п. п. год к году до 45%. Тенденция снижения спроса подтверждается падением доли отдельных марок в общем объеме продаж. Отмечается, что другие платформы, на которых можно заказать товары из-за рубежа, не предоставили данные по продажам.

Ранее мы сообщали, что в магазинах "Магнит" начали указывать цену за 100 граммов товара.

Фото: pxhere.com