  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России стали реже заказывать одежду и обувь из-за рубежа
Сегодня, 7:47
58
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В России стали реже заказывать одежду и обувь из-за рубежа

0 0

Тенденция снижения спроса подтверждается падением доли отдельных марок в общем объеме продаж.

В России стали реже заказывать одежду и обувь из-за рубежа. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные CDEK.Shopping по итогам января-июня 2025 года.

Отмечается, что доля заказов одежды из-за рубежа снизилась на 8 п. п. год к году до 45%. Тенденция снижения спроса подтверждается падением доли отдельных марок в общем объеме продаж. Отмечается, что другие платформы, на которых можно заказать товары из-за рубежа, не предоставили данные по продажам.

Ранее мы сообщали, что в магазинах "Магнит" начали указывать цену за 100 граммов товара.

Фото: pxhere.com

Теги: обувь, одежда, россия, товары
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии