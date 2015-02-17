  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России сократилось количество банкоматов до минимума за 16 лет
Сегодня, 9:56
117
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Количество устройств самообслуживания в стране составило 138 028 штук.

В России по итогам прошлого года сократилось количество банкоматов до минимума за 16 лет. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Банка России.

По состоянию на 1 января 2026 года количество устройств самообслуживания в стране составило 138 028 штук. Этот показатель стал минимальным с 2010 года. На тот момент в стране насчитывалось 139 тысяч банкоматов.

Также сообщается, что в прошлом году число банкоматов сократилось на 5,9 тысячи штук. В 2024 году банкоматная сеть уменьшилась почти на семь тысяч устройств. Число устройств самообслуживания в целом сокращается последние 10 лет.

Фото: pxhere.com

Теги: банкоматы, россия, центробанк россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии