В России снизилось число продуктов с нарушением содержания ГМО

По сравнению с прошлым годом показатель упал в 8 раз.

В России снизилось число продуктов с нарушением содержания генно-модифицированных организмов (ГМО). Об этом говорится в релизе, опубликованном Роспотребнадзором. Чиновники рассказали, что доля проб продуктов питания с нарушениями по ГМО в 2020 году упала в восемь раз. Для сравнения чиновники брали аналогичные показатели за 2019 год.

В 2019 году выявлены нарушения в 0,04% проб (компоненты ГМО составляли более 0,9%, а маркировка отсутствовала). В 2020 году доля таких проб снизилась в восемь раз и составила 0,005%. Производители начали более ответственно подходить к соблюдению требований законодательства пресс-служба Роспотребнадзора

Эксперты напомнили, что при выявлении незарегистрированных линий ГМО ведомству приходится изымать товар из оборота. Далее информация передается в таможенную службу. После этого продукция попадает в список рисковой. Все продукты, содержащие ГМО, должны проходить через обязательную государственную регистрацию. Компоненты ГМО запрещены в продукции для детей, беременных и кормящих женщин.

Роспотребнадзор с начала года забраковал в Петербурге почти 90 кг хлеба.

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