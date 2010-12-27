День будет стремительно сокращаться, уступая время сумеркам.

В России с 23 сентября начинается астрономическая осень. Этот день также известен как осеннего равноденствия. Об этом сообщают представители петербургского планетария.

В 10:50 утра Солнце перейдет из северного полушария в южное. Таким образом светило пересечет небесный экватор. В первом полушарии наступит осень, в то время как во втором - весна.

После 23 числа продолжительность светового дня пойдет на спад. За следующие три месяца дневное время сократится до пяти часов. В оставшийся промежуток петербуржцам придется утопать в ночи.

Ранее Piter.tv писал о том, что после ночных заморозков в Петербурге потеплеет до +9.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

