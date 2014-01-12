В России с 1993 года погибли и пропали без вести 234 журналиста

В этом году исполнилось 15 лет со дня убийства журналиста Анны Политковской. Заказчик до сих пор не найден, но исполнители и организаторы ее убийства осуждены.

Стало известно, что с 1993 года в России по разным причинам пропали без вести и погибли 234 журналиста. Об этом сообщает "Профиль".

В этом году исполнилось 15 лет со дня убийства журналиста Анны Политковской. Заказчик до сих пор не найден, но исполнители и организаторы ее убийства осуждены. Расследование уголовного дела продолжается, однако Уголовном кодексе прописан срок давности, и он как раз составляет 15 лет.

Смерть журналиста бывает не связана с профессией, так в бытовой драке в Москве 30 декабря 1994 года погиб корреспондент газеты "Смена" Владимир Анисимов, его коллега Петр Новиков скончается в больнице 1 января. Бывают случаи нарушения правил техники безопасности: во время съемок в акватории Невы погиб оператор ГТРК "Вести-Петербург" Павел Балакире. Это произошло 5 мая 2011 года, при этом ни на его коллеге, ни даже на экипаже катера не было спасательных жилетов.

Известный случай гибели петербургского журналиста произошел 8 февраля 2008 года. Тогда на журналистку Елену Сафронову беспричинно набросился психически больной мужчина и восемь раз ударил ножом в голову. Или 29 июля 2004 года в Санкт-Петербурге пропал без вести журналист-расследователь Максим Максимов, корреспондент журнала "Город". Тело его так и не было найдено.

В Мариинской больнице 19 апреля 2017 года скончался соучредитель газеты "Новый Петербург" Николай Андрущенко, на которого еще 9 марта было совершено нападение. По словам главного редактора "Нового Петербурга", нападавшие требовали от Андрущенко документы из его расследования о взаимоотношениях высокопоставленных офицеров МВД и ФСБ города, а затем избили журналиста.

Ранее нижегородский суд прекратил дело погибшей журналистки Ирины Славиной.

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