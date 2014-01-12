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В России с 1993 года погибли и пропали без вести 234 журналиста
Сегодня, 17:47
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В России с 1993 года погибли и пропали без вести 234 журналиста

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В этом году исполнилось 15 лет со дня убийства журналиста Анны Политковской. Заказчик до сих пор не найден, но исполнители и организаторы ее убийства осуждены.

Стало известно, что с 1993 года в России по разным причинам пропали без вести и погибли 234 журналиста. Об этом сообщает "Профиль".

В этом году исполнилось 15 лет со дня убийства журналиста Анны Политковской. Заказчик до сих пор не найден, но исполнители и организаторы ее убийства осуждены. Расследование уголовного дела продолжается, однако Уголовном кодексе прописан срок давности, и он как раз составляет 15 лет. 

Смерть журналиста бывает не связана с профессией, так в бытовой драке в Москве 30 декабря 1994 года погиб корреспондент газеты "Смена" Владимир Анисимов, его коллега Петр Новиков скончается в больнице 1 января. Бывают случаи нарушения правил техники безопасности: во время съемок в акватории Невы погиб оператор ГТРК "Вести-Петербург" Павел Балакире. Это произошло 5 мая 2011 года, при этом ни на его коллеге, ни даже на экипаже катера не было спасательных жилетов. 

Известный случай гибели петербургского журналиста произошел 8 февраля 2008 года. Тогда на журналистку Елену Сафронову беспричинно набросился психически больной мужчина и восемь раз ударил ножом в голову. Или 29 июля 2004 года в Санкт-Петербурге пропал без вести журналист-расследователь Максим Максимов, корреспондент журнала "Город". Тело его так и не было найдено.

В Мариинской больнице 19 апреля 2017 года скончался соучредитель газеты "Новый Петербург" Николай Андрущенко, на которого еще 9 марта было совершено нападение. По словам главного редактора "Нового Петербурга", нападавшие требовали от Андрущенко документы из его расследования о взаимоотношениях высокопоставленных офицеров МВД и ФСБ города, а затем избили журналиста. 

Ранее нижегородский суд прекратил дело погибшей журналистки Ирины Славиной.

Фото: pexels

Теги: журналисты, профессия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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edidor
Сегодня 18:14

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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Плюс
0
Минус
edidor
Сегодня 18:14

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
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