В России родился ребенок у пациентки с пересаженным сердцем

Во всем мире зарегистрировано 92 случая завершения родов у пациенток с трансплантированным сердцем и сердечно-легочным комплексом.

Россиянка с пересаженным сердцем родила девочку в роддоме больницы №52 в Москве, это второй подобный случай в РФ. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Еще недавно материнство в таких случаях считалось невозможным. Но теперь благодаря современной медицине пациентка смогла выносить и родить здоровую малышку. пресс-служба столичного департамента здравоохранения

Медики рассказали, что женщина в 2015 году перенесла операцию по прямой трансплантации сердца, а в 2020 году впервые забеременела. В связи с этим врачи пересмотрели схему лечения и назначили дозы препаратов, необходимых для нормального функционирования пересаженного органа с минимальным риском для развивающегося плода.

Молодая мама уже на сроке 35-36 недель перешла под наблюдение специалистов городской клинической больницы №52. Консилиум врачей решил, что на 36 неделе будет проведено кесарево сечение с эпидуральной анестезией. В состав операционной бригады вошли врачи акушеры-гинекологи, кардиологи, неонатологи, анестезиологи родильного дома, больницы №52 и Центра имени Шумакова.

В 10:07 26 января родилась девочка весом 3450 граммов и ростом 52 сантиметра. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Во всем мире зарегистрировано 92 случая завершения родов у пациенток с трансплантированным сердцем и сердечно-легочным комплексом.

Молодые петербургские семьи, которые планируют первого ребенка, смогут получить бесплатную поддержку психологов.

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