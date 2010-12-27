Приняты первые шесть требований ГОСТа.

В России разработали стандарты на экологически чистые продукты. Росстандартом утверждены первые шесть ГОСТов на "зеленую" продукцию. Они разработаны Роскачеством, научными и отраслевыми объединениями. Об этом сообщили "Ведомости".

Новые принципы включают в себя отсутствие ГМО, ионизирующего излучения, ультрафиолета. Производство данной категории продуктов обязательно должно быть обособленным. Еще два фактора касаются использования удобрений. Изготовителя обяжут соблюдать нормы по примесям тяжелых металлов.

Создать российский бренд чистой сельскохозяйственной продукции поручил Путин в феврале 2019. По качеству она должна быть лучше органической, но более доступной для массового потребителя. На "зеленые" товары придется 10-15% от всего объема агроэкспорта на 2024 год. По данным Дмитрия Патрушева, показатель достигнет 45 млрд. долларов.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге хотят штрафовать за "эко" товары.

Видео: YouTube/CareerOneStop