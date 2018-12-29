В Петербурге хотят штрафовать за "эко" товары

Все часто под этой маркой содержится фальсификат.

В Петербурге хотят привлекать к ответственности производителей продуктов, которые под видом экологически чистых продают иной товар. Авторами инициативы выступили депутаты Денис Четырбок и Мария Щербакова, о чем сообщают городские СМИ.

Авторы проекта объяснили, что в России все большее количество людей начинают вести здоровый образ жизни, они готовы переплачивать за органические" продукты и "натуральную" косметику. Однако, часто производители просто вводят их в заблуждение и продают фальсификаты.

К тому же, экологически чистые товары употребляют и аллергики (среди них много подростков и детей). Если законопроект будет принят, то штраф за марку "эко", "био" или "органик" на упаковке несертифицированного товара будет составлять 3-5 тысяч рублей для физлиц, от 25 до 50 тысяч рублей – для должностных лиц, фирмы заплатят от 100 до 300 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV