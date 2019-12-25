В России проиндексировали пенсии трем категориям граждан

Пенсия россиян, отпраздновавших 80-летний юбилей в ноябре, вырастет вдвое.

В России с 1 декабря проиндексировали пенсии россиян. Об этом пишет "РИА Новости". Повышение выплат коснулось трех категорий пожилых граждан.

Так, надбавку к пенсии получат россияне, которые отпраздновали в ноябре свой 80-летний юбилей. Их пенсия вырастет в два раза – до 12 088,96 руб.

Кроме того, выплаты повысят тем гражданам, которые работали до августа текущего года, но уволились в конце этого месяца. С 1 декабря им начислят автоматическую прибавку к пенсии с дополнительной доплатой за три предыдущих месяца.

Также на повышенные выплаты могут рассчитывать пенсионеры, которые подали заявления на перерасчет. Надбавки к пенсии начислят автоматически.

В Пенсионном фонде России ранее предупредили о задержках с выплатой пенсий в случае неполного пакета документов. Будущим пенсионерам посоветовали обратиться в региональные органы ПФР для проведения предварительной оценки собственных прав.

Ранее мы сообщали, что с 1 декабря в России вступил в силу закон о бесплатном доступе граждан страны к социально значимым сайтам.

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