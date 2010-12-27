В России проданы все билеты на чемпионат по фигурному катанию

Организаторы реализовали все билеты на чемпионат России по фигурному катанию в "Юбилейном".

Как стало известно, организаторы чемпионата России по фигурному катанию продали все билеты на соревнование в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Александр Коган. По мнению спикера, такой ажиотаж у публики вызван нечастыми приездами спортсменов в Северную столицу.

Также руководитель отметил, что в настоящее время решается вопрос о российском городе,который примет данное мероприятие в 2018 году. Точно известно, что выбра не падет на Москву.

Напомним, что чемпионат России по фигурному катанию пройдет в период с 21 по 24 декабря и ежедневно будет принимать 6,5 тысяч зрителей в дворце спорта "Юбилейном". Победители чемпионата смогут рассчитывать на прохождение в состав Олимпийской сборной в 2018 году.