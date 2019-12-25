В России предлагают выдавать налоговый вычет при оформлении ипотеки

Сумма вычета будет выплачиваться банкам в качестве первоначального взноса.

Федеральная риелторская сеть "Этажи" предложила выдавать россиянам налоговый вычет при оформлении ипотечных кредитов. Предложение уже направили вице-премьеру Марату Хуснуллину. Об этом пишут Известия со ссылкой на документ.

Авторы инициативы считают, что изменение механизма выплаты налогового вычета при покупке квартиры позволит повысить доступность жилья и заинтересованность населения в добросовестной оплате подоходных налогов.

В документе говорится, банки смогут получить первоначальный взнос из налогового вычета. При этом расчет суммы средств будет производиться на основании налоговой базы, которая формируется в результате выплаты НДФЛ за последние три года.

В настоящее время россияне могут получить имущественный вычет с учетом лимита в размере двух миллионов рублей при покупке жилья. Вернуть можно 13%, то есть до 260 тыс. рублей.

Этим правом можно воспользоваться только после регистрации собственности и только один раз в жизни.

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