В России предлагаю запретить 28 одноразовых видов товаров

Запретить предлагается в том числе ватные палочки и трубочки.

Глава Минприроды России Александр Козлов заявил в интервью телеканалу "Россия-24", что в Минпромторг было направлено предложение по запрету использования 28 одноразовых видов упаковки и товаров в стране. В частности, запретить предлагается ватные палочки и трубочки.

Мы составили перечень, там порядка 28 номенклатур, которые, по нашему мнению, можно заменить на то, что можно переработать, и не создавать вещи, от которых сегодня проблемы. Мы отдали коллегам в Минпромторг, чтобы они обсудили это с нашей промышленностью. Александр Козлов, глава Минприроды России

По его словам, от этих товаров предлагается отказаться в течение нескольких лет.

Видео: YouTube / Россия 24