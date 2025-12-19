В России после праздников в 1,5 раза выросла заболеваемость ОРВИ

Роспотребнадзор объяснил всплеск заболеваний.

На территории России после новогодних и рождественских праздников в 1,5 раза выросла заболеваемость острыми вирусными респираторными инфекциями (ОРВИ). Соответствующими статистическими данными с журналистами поделились представители пресс-службы Роспотребнадзора. По мнению сотрудников надзорного ведомства, такая ситуация с ростом числа заболевших связана с возвращением граждан в трудовые и образовательные коллективы.

Специалисты уточнили, что на третьей неделе января 2026 года медики зафиксировали около 15,2 тысяч случаев гриппа. Этот показатель практически аналогичен тому, что регистрировался на предудущей неделе. Среди штаммов по стране по-прежнему доминирует A (H3N2). В первую рабочую неделю текущего года наблюдается незначительный рост заболеваемости COVID-19. Сейчас в России зарегистрировано более 5,4 тысяч таких случаев. При суммарной заболеваемости острыми респираторными инфекциями 20 процентов и выше допускается приостановление или закрытие учебного процесса.

Роспотребнадзор советует населению соблюдать меры профилактики. Важно чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, а также избегать контактов с людьми с признаками заболевания. С

Фото: Piter.tv