В России поменялись правила получения детских пособий

Новый закон позволит избавиться от привязки социальных выплат к региону

В воскресенье, 12 мая, в России вступил в силу закон об изменении правил получения детских пособий. Теперь заявления на оформление выплат можно написать в любом городе, сообщает "Российская газета".

Новые правила дают возможность претендентам на детские пособия на первых и вторых детей написать заявлению не только по месту регистрации. Таким образом, закон позволит позволит избавиться от привязки социальных выплат к региону. Отмечается, что данный закон очень важен, поскольку многие россияне часто меняют или хотят поменять место жительства в поисках хорошей работы.

Всего пособия на первых и вторых детей сейчас получают примерно 400 тысяч семей.