Владимир Рихтер рассказал о подготовке к исследованиям.

Российские ученые планируют начать в 2024 году первые клинические испытания по использованию разработанного ими онколитического вируса. Такой информацией с участниками профильной сессии "Генная терапия: будущее начинается сегодня", организованной на площадке Петербургского международного экономического форума в 2023 году, сделал заведующий лабораторией Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в Новосибирске Владимир Рихтер. Эксперт пояснил, что базой для осповакцины является лечение рака мозга пациентов. Испытания начнутся в том случае, если такие мероприятия будут одобрены регуляторами.

Мы достигли определенных успехов в рамках ныне проходящих испытаний нашей онколитической терапии для лечения рака молочной железы, что заставило нас задуматься об ее использовании для борьбы с другими формами опухолей. Мы надеемся, что в ближайший год мы начнем клинические испытания по использованию онколитических вирусов для лечения различных вариаций рака мозга. Владимир Рихтер, ученый России

Владимир Рихтер пояснил, что у ученых уже есть партнеры из числа медицинских организаций и коммерческих структур, заинтересованные в проведении подобных испытаний и начале использования разработанных онколитических вирусов для уничтожения злокачественных новообразований в мозге. В рамках тестирования ученый вместе с коллегами будут изучать применение нескольких методов доставки вируса в пораженные ткани. В частности, речь идет о внутривенных инъекциях, а также о прямой постоперационной обработки регионов мозга, в которых ранее находилась первичная опухоль.

В 2022 году самыми частыми болезнями у петербуржцев со слабым сердцем стали ишемическая болезнь и гипертония.

Фото и видео: ПМЭФ-2023