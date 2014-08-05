В России на поддержку семей с детьми выделили дополнительно 28,3 млрд рублей

В этом году на данные цели уже направили 276 млрд рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 28,3 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет. Информация об этом появилась на сайте правительства.

Деньги были выделены на ежемесячные выплаты, размер которых зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума ребенка. В сообщении говорится, что в настоящий момент порядка 2,7 млн детей обеспечены такими выплатами.

В этом году на эти цели уже было направлено 276 млрд рублей. Источником дополнительных средств станет резервный фонд правительства.

Кроме того, было выделено 5,9 млрд рублей на поддержку семей, в которых воспитывается три и более ребенка.

Они также имеют право на специальные ежемесячные выплаты, пока ребенку не исполнилось три года, — говорится в публикации.

На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 59 млрд рублей.

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