В России могут сократить максимальный испытательный срок для сотрудников

По словам Крупника, многие работодатели "злоупотребляют данным правом".

Депутат ЗакСа Петербурга Павел Крупник предложил уменьшить максимальный испытательный срок при найме на работу до одного месяца. Сейчас срок составляет до трех месяцев. Исключением стали руководящие должности и ряд профессий. Обращение направили на имя министра труда и социальной защиты Котякова, пишет RT.

Как рассказал Крупник, к нему обращаются граждане, которые отмечают несовершенство отдельных положений трудового законодательства России. По словам Крупника, многие работодатели "злоупотребляют данным правом. Он считает, что в большинстве случаев оценка сотрудника происходит в процессе собеседования перед приёмом на работу и, например, выполнения тестового задания.

Напомним, что более половины петербуржцев рассчитывают на смену профессии в 2023 году. Кроме того, 41% граждан намерены углубить свои знания и расширить компетенции в рамках знакомой им специальности. Наиболее активно о желании карьерного роста заявляют представители сфер рекламы и PR, инженеры и работники сельскохозяйственной отрасли.

Ранее 75% жителей Петербурга хотят избавиться от вредных привычек в 2023 году. Также сообщается, что 23% петербуржцев хотят отказаться от них, но морально к этому пока не готовы.

Фото: Piter.tv