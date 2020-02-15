В России могут снизить выплаты по ипотечным кредитам

Правительство предоставит предложения до 16 марта.

В России могут быть снижены выплаты по ипотеке. Соответствующие предложение правительство РФ должно до 16 марта предоставить премьеру Михаилу Мишустину.

Поручение было дано вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину. Также вопрос проработает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Чиновникам нужно разработать условия рефинансирования ипотечных кредитов в упрощенном порядке. Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко разработать механизм по информированию россиян о реализуемых правительством ипотечных программ.

Кроме того, премьер министр России поставил перед правительством задачу предоставить предложения по вовлечению неэффективно используемых земельных участков в сферу жилищного строительства.