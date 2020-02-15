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В России могут снизить выплаты по ипотечным кредитам

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Правительство предоставит предложения до 16 марта.

В России могут быть снижены выплаты по ипотеке. Соответствующие предложение правительство РФ должно до 16 марта предоставить премьеру Михаилу Мишустину.

Поручение было дано вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину. Также вопрос проработает глава  ЦБ Эльвира Набиуллина. Чиновникам нужно разработать условия рефинансирования ипотечных кредитов в упрощенном порядке. Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко разработать механизм по информированию россиян о реализуемых правительством ипотечных программ.

Кроме того, премьер министр России поставил перед правительством задачу предоставить предложения по вовлечению неэффективно используемых земельных участков в сферу жилищного строительства.

Теги: ипотека, михаил мишустин
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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