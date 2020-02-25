Банки переходят на электронное оформление сделок.

В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты. Об этом рассказали представители кредитных организаций страны "Известиям". О нововведении заговорили сотрудники "Альфа-банка", "Санкт-Петербурга", ПНКБ, ОТП, МКБ, "Открытии", Почта-банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке.

Во многих банках планируют отказаться при заключении договоров от бумажного варианта. Они считают, что электронный документ гораздо удобнее и быстрее как для клиента, так и для них. Это позволит сэкономить время на печати документов, подписании каждой страницы и ожидании визы контролера.

Электронный вариант позволит оформить заем за три минуты, в деньги поступят на счет за 10 минут. Сейчас полностью перейти на данный способ сделок мешают требования Центробанка. Отдельные операции нуждаются в обязательной выдаче бумажного документа.

Ранее в Сеть утекли данные более 44 тысяч клиентов, желающих взять кредит.

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