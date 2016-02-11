В России из резервного фонда на премии силовикам выделили 1,35 млрд рублей

Каждому сотруднику должны выплатить минимум 2 тыс. рублей.

Из резервного фонда правительства на премии сотрудникам МВД выделили 1,35 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Сотрудникам ведомсвто должны выплатить довольствие "в целях материального стимулирования сотрудников органов внутренних дел", говорится в тексте распоряжения. Каждый сотрудник ведомства должен получить премию в размере минимум 2 тыс. рублей.

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Фото: МВД РФ