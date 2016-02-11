  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России из резервного фонда на премии силовикам выделили 1,35 млрд рублей
Сегодня, 8:39
136
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В России из резервного фонда на премии силовикам выделили 1,35 млрд рублей

0 0

Каждому сотруднику должны выплатить минимум 2 тыс. рублей.

Из резервного фонда правительства на премии сотрудникам МВД выделили 1,35 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Сотрудникам ведомсвто должны выплатить довольствие "в целях материального стимулирования сотрудников органов внутренних дел", говорится в тексте распоряжения. Каждый сотрудник ведомства должен получить премию в размере минимум 2 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что с 2022 года ЦБ начнет контролировать денежные переводы между физлицами. 

Фото: МВД РФ 

Теги: премии силовикам, премьер-министр михаил мишустин
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии