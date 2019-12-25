В России фермерам разрешили продавать продукцию на своих участках

Необходимо будет установить для продажи нестационарный торговый объект.

Сегодня, 25 ноября, в третьем чтении Госдума приняла законопроект, позволяющий фермерам и сельхозкооперативам продавать свой товар не только на рынках и ярмарках, но и на собственном участке. Соответствующий документ был правительством внесен в Госдуму.

Законопроект предусматривает, что фермерские хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы смогут реализовывать на используемых ими землях сельхозпродукцию собственного производства. Однако необходимо будет на участке установить нестационарный торговый объект или выделить место в специально оборудованных помещениях зданий или сооружений, которые входят в состав имущества таких лиц.

Однако размещать нестационарные торговые объекты можно только на землях, которые не относятся в сельхозугодьям. Не должно нарушать возведение таких объектов и почвенный слой земельного участка.

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