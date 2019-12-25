В Кремле рассказали об отношении Путина к непопулярным мерам борьбы с COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин в принятии решений придерживается сбалансированности. Так представитель кремля ответил на вопрос о готовности российского лидера к непопулярным мерам по коронавирусу, пишет "РИА Новости"
Песков подчеркнул, что Путин никогда не уходил от ответственности и действовал решительно в случае крайней необходимости. Он добавил, президент всегда предпочитает продуманные действия.
Но одновременно с этим, все-таки, конечно, мы должны отдавать отчет тому, что мы имеем дело с беспрецедентной ситуацией – пандемия, смертность, продолжающиеся волны.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
В настоящее время, отметил представитель Кремля, основной задачей является подтолкнуть россиян к активной вакцинации и ревакцинации от ковида. По словам Пескова, чтобы это осуществить, необходим целый ряд мер.
Ранее ВОЗ назвала непривитых людей основными распространителями COVID-19.
Фото: kremlin.ru
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