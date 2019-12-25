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В Кремле рассказали об отношении Путина к непопулярным мерам борьбы с COVID-19
Сегодня, 13:15
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В Кремле рассказали об отношении Путина к непопулярным мерам борьбы с COVID-19

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Дмитрий Песков подчеркнул, что президент никогда не уходил от ответственности и всегда всегда предпочитает продуманные действия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин в принятии решений придерживается сбалансированности. Так представитель кремля ответил на вопрос о готовности российского лидера к непопулярным мерам по коронавирусу, пишет "РИА Новости"

Песков подчеркнул, что Путин никогда не уходил от ответственности и действовал решительно в случае крайней необходимости. Он добавил, президент всегда предпочитает продуманные действия.

Но одновременно с этим, все-таки, конечно, мы должны отдавать отчет тому, что мы имеем дело с беспрецедентной ситуацией – пандемия, смертность, продолжающиеся волны.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

В настоящее время, отметил представитель Кремля, основной задачей является подтолкнуть россиян к активной вакцинации и ревакцинации от ковида. По словам Пескова, чтобы это осуществить, необходим целый ряд мер.

Ранее ВОЗ назвала непривитых людей основными распространителями COVID-19.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, дмитрий песков, ограничительные меры
Категории: Лента новостей, Новости России,

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Герасимов Геннадий
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