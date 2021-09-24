В России до 2024 года на строительство 1,3 тыс. школ выделят 302 млрд рублей

Деньги выделят также на капремонт образовательных учреждений.

До 2024 года в трехлетнем бюджете на строительство 1,3 тыс. школ в российских регионах будет предусмотрено 302 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве.

Она сказала, что еще 260 млрд рублей будет предусмотрено на капремонт существующих школ. Речь идет про капитальный ремонт 4,5 тыс. образовательных учреждений.

Голиекова на заседании также отметила, что в 2022 – 2024 годах почти 258 млрд рублей будет направлено на выплаты неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет.

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