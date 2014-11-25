На выплаты одиноким родителям выделят почти 258 млрд рублей

Данные выплаты коснутся 1,1 млн детей.

В 2022 – 2024 годах почти 258 млрд рублей будет направлено на выплаты неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Как сказала на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве вице-премьер Татьяна Голикова, эти выплаты коснутся порядка 1,1 млн детей в стране.

Кроме того, 73 млрд рублей направят на выплаты беременным женщинам, которые встали на учет на раннем сроке. Такие выплаты каждый год будут получать более 412 тыс. женщин.

Ранее мы писали, что в Петербурге продлили коронавирусные ограничения до 31 октября.

Видео: Правительство России