В России число убыточных предприятий снизилось до минимума

Общий "минус" составил 1,67 трлн рублей.

В первой половине 2021 года в России доля убыточных предприятий снизилась на 6,5 п. п. Доля таких компаний составила 28.8%. Это минимальное значение с 2004 года, пишут "Известия", ссылаясь на исследование FinExpertiza.

Аналитики отметили, что 1,67 трлн рублей составил так называемый общий "минус". А вот чистая прибыль бизнеса составила 11,6 трлн рублей. При этом в оптовой и розничной торговле оказалась самая маленькая доля убыточного бизнеса (16%). В сельском хозяйстве зафиксировали 21%, в образовании — 24%, а в обрабатывающих производствах - 25%.

Больше всего убыточных компаний находится в Чукотском автономном округе, их доля составляет там 56%. В Астраханской и Еврейской автономной областях доля таких предприятий равняется 49%.

Ранее мы писали, что сбежавший из изолятора Мавриди при задержании назвался Ивановым.

Фото: pixabay