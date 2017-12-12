В России будут маркировать продукты по степени вредности

Главный санитарный врач России заявила о разработке "принципа светофора" для продуктов.

Главный санитарный врач страны Анна Попова предложила маркировать продукты в соответствии с их “вредностью” для организма. Об этом сообщил “ Петербургский дневник ”. На данный момент рассматривается разделение на три цвета: красный, желтый, зеленый. Колорирование позволит покупателям быстро определить продукты с избыточным содержанием соли, жира и сахара. Идея получила неофициальное название “принцип светофора”.

В настоящее время предполагается, что нанесение знаков будет добровольным. Этим будут заниматься заинтересованные предприниматели. Однако, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что маркировку следует сделать обязательным для каждого производителя. По словам спикера, такая норма позволит приучить людей “нормально” питаться.