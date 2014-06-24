В Роспотребнадзоре рассказали, кому нужна прививка от краснухи

Единственным действенным способом защиты от этой болезни является вакцинация.

Вакцинация против краснухи необходима детям, также в рамках подчищающей иммунизации прививка рекомендуется всем женщинам фертильного возраста. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники прес-сслужбы Роспотребнадзора. В профильном ведомстве указали, что речь идет о высокозаразной вирусной инфекции, которая передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Единственным действенным способом защиты от этой болезни остается вакцинация. В нашей стране вакцина включена в Национальный календарь профилактических прививок.

Вакцинация против краснухи рекомендуется детям для формирования стойкого иммунитета. Против краснухи обычно требуется две дозы вакцины: первая прививка – в возрасте 1 года, вторая прививка – в возрасте 6 лет (в рамках комплексной вакцинации против кори, краснухи и паротита – КПК). пресс-служба Роспотребнадзора

Специалисты рекомендовали проводить подчищающую иммунизацию против краснухи. Такое указание дано в постановлении от главного государственного санитарного врача страны и по совместительству главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Эксперты заметили, что прививка рекомендуется всем женщинам фертильного возраста. В особенности она нужна в том случае, если планируется беременность и у пациента нет доказанного иммунитета к краснухе, так как ранее он не был привит против краснухи или прививался однократно. В категорию риска попадают граждане, которые не имеют сведений о прививках и ранее не болели краснухой. Подчищающая иммунизация важна государству для того, чтобы сформировать на территории страны устойчивый коллективный иммунитет, а также усилить противоэпидемическую и профилактическую работу в очагах заболевания.

