В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать безопасную стеклоомывающую жидкость

Недобросоветные производители используют метиловый спирт, который практически не пахнет и похож на пищевой спирт и дешевле по цене. Однако, он очень ядовит.

Роспотребнадзор в преддверии холодов рассказал россиянам из чего должны быть изготовлены стеклоомывающие жидкости и как правильно подойти к их выбору. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Большинство жидкостей изготавливают из растворов спиртов с водой, плюс к этому добавляются моющие средства (поверхностно-активные вещества, ПАВ), красители и ароматизаторы. Недобросоветные производители используют метиловый спирт, который практически не пахнет и похож на пищевой спирт и дешевле по цене. Однако, он ядовит и сильно воздействует на сосуды, нервную систему, сетчатку глаза. По данным, которые приводит Роспотребнадзор, ежегодно в России отравляются метанолом более 1,2 тысячи человек, причем более 80% таких отравлений заканчиваются летальным исходом.

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что приобретать стеклоомывающую жидкость в установленных местах торговли. На этикетке данного товара должны быть указаны данные производителя, название продукции, состав, назначение, соответствие техническим нормам, меры предосторожности и сроки годности.

Ранее на Piter.TV: В России разработали цветовую индикацию продуктов питания.

Фото: pixabay