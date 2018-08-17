В "Роскачестве" рассказали, как защитить аккаунт на "Госуслугах"

Специалисты призвали россиян добавить на "Госуслуги" двухфакторную аутентификацию входа.

Личный аккаунт на "Госуслугах" можно защитить от взлома с помощью пароля, состоящего из сложных комбинаций символов, а также подключенной двухфакторной аутентификации. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра цифровой экспертизы Роскачества. Эксперты указали, что пользователю онлайн-сервиса важно придумать надежный пароль, сочетающий в себе буквы разных регистров, цифры и специальные символы. При этом важно избегать простых и предсказуемых комбинаций. Дополнительно гражданам рекомендуется подключить двухфакторную аутентификацию на портале в разделе "Безопасность". Этот механизм будет требовать подтверждения входа с помощью кода, отправленного на мобильное устройство или электронную почту человека даже в том случае, если злоумышленники узнает пароль жертвы обмана.

Аналитики пояснили, что для россиян критически важно выработать устойчивость к фишингу. Граждан призывают быть предельно внимательными к любым сообщениям и звонкам, которые могут показаться подозрительными. В частности, настоящие сотрудники МФЦ, банковских структур и других учреждений никогда не будут запрашивать пароль или коды доступа по телефону или электронной почте. В "Роскачестве" указали, что основной угрозой остаются фишинговые сайты, которые маскируются под "Госуслуги". Мошенники могут получить доступ к аккаунту, если пользователь перейдет по ссылке из фальшивого письма и введет свои сведения на поддельной онлайн-странице.

Несмотря на высокий уровень защиты портала Госуслуг, мошенники находят способы получить доступ к аккаунтам. При этом прямой взлом сервиса невозможен благодаря защите от перебора паролей и кибератак. При этом взять кредит или микрозаем через украденный аккаунт Госуслуг мошенники не смогут. Однако всегда лучше поставить самозапрет на взятие кредитов. сообщение "Роскачества"

