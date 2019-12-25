Экспозиция будет работать в "РОСФОТО" до 13 июня.

В четверг, 15 апреля, в Петербурге открывается выставка фотографа Алексея Титаренко "Город теней". Экспозиция начнет работать в "РОСФОТО". Посмотреть на работы фотографа можно будет до 13 июня.

На выставке представлена 61 фотография Титаренко. Выполненные в уникальной авторской технике ручной серебряно-желатиновой печати снимки дадут возможность зрителям проследить творческий путь автора, начиная с сюжетов, сделанных в Петербурге, а также работ, посвященных другим городам. В экспозицию вошли такие снимки, как "Город теней", "Черная и белая магия Санкт-Петербурга", "Застывшее время", "Венеция", "Нью-Йорк" и др.

Алексей Титаренко – один из значимых представителей российской и петербургской художественной фотографии конца ХХ - начала ХХI века. С 2008 года фотограф живет в Нью-Йорке, продолжая сотрудничество с различными галереями и музеями в России, США и во Франции. Работы Алексея Титаренко находятся в коллекциях музеев Европы и Америки.

Ранее мы писали, что люди по имени Павел смогут бесплатно посещать Гатчинский дворец до конца года.

Фото: rosphoto.org